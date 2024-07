Bus Mom, nasce il collegamento diretto con l'outlet di Noventa per i saldi

Nasce un nuovo collegamento pubblico tra Treviso e Noventa di Piave Designer Outlet del Gruppo McArthurGlen. Dal prossimo weekend, in contemporanea con l’inizio dei saldi estivi, prende il via un nuovo servizio di trasporto da e per il McArthurGlen Designer Outlet di Noventa di Piave. Il servizio è realizzato da MOM Spa, Mobilità di Marca, e sarà in funzione - nella fase di avvio – nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, a partire da venerdì 5 luglio.

«Il nuovo servizio punta ad offrire un collegamento rapido e sicuro verso la grande struttura commerciale – spiega Giacomo Colladon, presidente MOM - rispondendo principalmente all’esigenza dei trevigiani, con fermate di partenza sia in autostazione Lungo Sile Mattei che fronte stazione ferroviaria; inoltre, il nuovo collegamento, grazie alla fermata presso l’aeroporto Canova, lungo la strada Noalese, sarà in grado di intercettare anche una crescente necessità del turismo straniero, sempre più attratto dallo shopping in Italia».

Le corse consentono di partire sia al mattino che nel pomeriggio, con un collegamento senza necessità di cambi che, partendo dall’aeroporto trevigiano e toccando il centro di Treviso, raggiunge direttamente il Noventa di Piave Designer Outlet. Accedere al servizio è facilissimo, non serve nemmeno passare in una biglietteria: il biglietto si acquista a bordo, con contanti o carta di credito. La tariffa promozionale è di € 5 a tratta. Il bus sarà facilmente riconoscibile grazie alla livrea personalizzata di colore rosso di Noventa di Piave Designer Outlet.