Camera di Commercio, negozi e un nuovo ristorante per riqualificarla

Nuova vita per la Camera di Commercio di Treviso: martedì 18 ottobre è stato presentato il progetto da 30 milioni di euro che rinnoverà completamente il volto del complesso di Piazza Borsa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", le novità principali riguarderanno l'edificio progettato a metà degli Anni '50 da Roberto Fontana e Corrado Fontebasso: la sede della nuova Camera di Commercio manterrà praticamente solo le pareti esterne, mentre all'interno sarà ripensata seguendo le più moderne norme anti-sismiche. Il progetto prevede la realizzazione di una galleria di collegamento tra Piazza Borsa e i Giardinetti di Sant'Andrea con negozi ed altre attività commerciali. Sul tetto un'area verde e l'ipotesi di un ristorante panoramico con vista sulle bellezze del centro città. In cantiere anche la sistemazione del parcheggio sotterraneo già esistente. Il palazzo esistente non è antisismico ed è senza vie di fuga: una riqualificazione era quanto mai necessaria. A seguire il progetto di riqualificazione sarà lo studio dell'architetto Gianfranco Trabucco. I lavori consentiranno di ricavare 11mila metri quadrati complessivi, di cui al massimo 500 saranno dedicati a negozi e attività commerciali al piano terra. Un'operazione imponente ma comunque meno dispendiosa del trasloco all'Appiani, rifiutato dalla Camera di Commercio dopo la proposta di Fondazione Cassamarca. In questo modo il quadrante da Corso del Popolo ai Giardinetti di Sant'Andrea verrà completamente riqualificato.