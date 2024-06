Laurea in Medicina e Chirurgia, nuova sede a Fiera: «Sogno che si realizza»

«Oggi si realizza un sogno che inseguivamo da anni». Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato con queste parole, lunedì 17 giugno, la nuova sede staccata dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova. Negli spazi degli ex uffici Inps in zona Fiera a Treviso, l'Ulss 2 ha ricavato tre nuove aule da 283 posti complessivi oltre a un'aula Digital Lab con 58 computer per svolgere una didattica innovativa tramite le numerose piattaforme digitali a disposizione (Kaltura, Wooclap, Powtoon, Compilatio, Zoom, AI Companion) e un ufficio per il personale dei corsi di laurea.

Appello agli studenti

«In Italia mancano oggi 50mila medici, in Veneto 3.500 quindi voi ragazzi rappresentate una generazione nuova, non solo per età, ma anche per professionalità, che sarà molto diversa dal punto di vista clinico - ha detto il presidente Zaia agli studenti del corso di laurea -. Studiate e andate a fare formazione anche all'estero ma, dopo la laurea, rimanete a lavorare qui in Veneto».

Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha invece sottolineato l'importanza dell'umanizzazione delle cure: «Agli studenti, oltre a chiedere di essere dei bravi professionisti, chiedo di imparare una cosa che non viene insegnata nelle aule di studio: la comunicazione con il paziente, la cura del rapporto umano. Sono convinto che si curi con le medicine, si curi con una diagnosi appropriata, ma che si curi anche con le parole, con la disponibilità e con l’empatia. L’empatia è l’elemento fondamentale per una buona medicina. Mi auguro che voi studenti di oggi possiate veramente governare questa rivoluzione perché la vostra sarà una professione che cambierà radicalmente». Auguri ribaditi anche dalla Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Padova, Daniela Mapelli, intervenuta all'inaugurazione insieme al professor Sambo, che si occupa delle sedi decentrate e al presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Marcello Rattazzi.

La nuova sede

Le tre aule inaugurate oggi sono rispettivamente da 130, 100 e 53 postazioni. Sono dedicate a tre illustri personaggi del territorio tra cui la prima donna laureata in Medicina, Ernestina Paper, a Gerolamo Fabrici D’Acquapendente, il cui nome è legato al Teatro Anatomico al Bo di Padova, e a Francesco Gera, medico coneglianese e agronomo. La sede inaugurata oggi va ad aggiungersi a quella storica di via Venier e ospiterà i corsi di Laurea in Infermieristica, Medicina e Chirurgia e Igiene dentale. Le aule create nella nuova struttura saranno ovviamente a disposizione anche di tutti gli altri corsi di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia. Tutte le e aule sono inclusive e prevedono postazioni per eventuali studenti con disabilità. L’Ulss 2 ospita a Treviso otto corsi di laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia:

Medicina e Chirurgia

Assistenza sanitaria

Igiene dentale

Infermieristica

Ostetricia

Tecniche audioprotesiche

Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia

Tecnici di Laboratorio biomedico (attivazione nella sede di Treviso dall’anno accademico 2024-2025)

La sede staccata di Treviso conta ad oggi 1215 studenti, numero in costante ascesa.