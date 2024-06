Ordine degli Architetti, taglio del nastro per la nuova sede in piazza delle Istituzioni

Addio a Prato della Fiera: è stata inaugurata venerdì 7 giugno, nell’ambito della rassegna "Open! Studi aperti", la nuova sede del’Ordine degli Architetti di Treviso in piazza delle Istituzioni. Al taglio del nastro, oltre al presidente dell'Ordine, Marco Pagani, è intervenuto anche il sindaco di Treviso, Mario Conte.

Il trasloco è stato reso necessario a seguito delle problematiche emerse in merito alla messa a norma della struttura che negli ultimi anni ha ospitato l’Ordine. Inoltre, si era resa necessaria la disponibilità di maggiori spazi per consentire l’organizzazione di corsi in presenza senza dover affittare ulteriori locali con costi a carico dell’Ordine. La nuova soluzione in piazza delle Istituzioni risponde a queste esigenze di sicurezza e organizzazione, grazie agli spazi più funzionali, alla presenza di una sala interna con circa 60 posti attrezzata per lo svolgimento dei corsi della Fondazione e delle attività dell’Ordine e alla disponibilità di locali pronti all’uso (al netto di qualche piccolo miglioramento).

Un atro beneficio è la posizione centrale, facilmente raggiungibile dagli iscritti, con la presenza anche di comodi parcheggi liberi e a pagamento nelle vicinanze. Tutto questo, insieme al costo competitivo dell’affitto, ha determinato la scelta del trasloco. Infine, l'affaccio su piazza delle Istituzioni con plateatico darà la possibilità di programmare anche iniziative all'aperto, come quella odierna. Il Consiglio dell’Ordine sottolinea come «la nuova sede rifletta finalmente in modo aderente il senso di quanto costruito in questi anni. Era molto che aspettavamo questa mutazione anche dei luoghi».