Controllo del traffico e della sicurezza pubblica: Ca' Sugana investe su nuove telecamere

Ben 14 nuove telecamere di sicurezza, di varia tipologia, nelle prossime settimane verranno installate lungo il quartiere di San Giuseppe, la Tangenziale e Borgo Capriolo. Questa la scelta di Ca' Sugana, come d'altronde riporta "la Tribuna", per aumentare il controllo sul territorio e per garantire una maggior sicurezza ai cittadini. Nello specifico, per quanto concerne Borgo Capriolo, verranno installate nel parchetto pubblico interno una telecamera a 360° e due Targa System per verificare così ogni ingresso/uscita delle auto in transito nella zona. Un provvedimento, questo, dettato soprattutto dagli ultimi fatti di cronaca che hanno persino visto l'uccisione del capo rom Joco Durdevic. A San Giuseppe, invece, verrà posizionato un solo Targa System sul cavalcavia locale. Infine, ad essere principalmente interessata da questo provvedimento dell'Amministrazione comunale è la Tangenziale. Qui, infatti, verranno installati 10 nuovo visori (cinque per carreggiata), sia intesi come telecamere a 360° che come Targa System. Insomma, un investimento complessivo di circa 90 mila euro per dotare la città di nuovi occhi elettronici, per una maggior sicurezza di tutta la cittadinanza.