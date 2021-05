Treviso punta sulla sicurezza stradale: inaugurati i nuovi pannelli stradali

Sono stati inaugurati mercoledì i nuovi pannelli stradali (misura 3,5 metri per 1,5 metri) che serviranno a dare indicazioni e informazioni su eventuali modificazioni della viabilità oltre ad info grafiche sulle iniziative che riguardano direttamente la città di Treviso. L’installazione degli schermi segue il progetto che ha già visto il posizionamento di 15 pannelli a messaggio variabile LCD e LED ad altissima definizione fra centro storico e quartieri.

Mercoledì è stato quindi “acceso” il primo schermo a Sant’Antonino in contemporanea con gli altri pannelli installati lungo strada Terraglio, Noalese e Castellana. I dispositivi, forniti dall’azienda Emergo di Villorba, saranno dotati di telecamere di servizio per monitorare il traffico, gestite direttamente dal Comando di Polizia Locale.

«Attraverso questi pannelli, che vanno a sostituire i precedenti ormai obsoleti, si potranno dare informazioni importanti alla cittadinanza e a tutti coloro che raggiungono la città - sottolinea l’assessore Alessandro Manera - Dalle modificazioni alla viabilità a iniziative e mostre, tutti coloro che non possono visualizzare le informazioni specifiche che siamo soliti trovare nel sito web o nelle pagine istituzionali, saranno visibili su questi schermi in grado di adattarsi a tutte le condizioni di luce e in grado di trasmettere ogni tipo di contenuto, compatibilmente con le norme del codice della strada».

Gallery