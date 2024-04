Bandi Peep, Ca' Sugana apre alle aziende: potranno realizzare alloggi per i dipendenti

Bandi Peep aperti anche alle aziende che potranno in questo modo realizzare alloggi, a prezzi calmierati, anche per i propri dipendenti. Una piccola rivoluzione, quella approvata dalla Giunta comunale di Treviso, che servirà ad attrarre ed incentivare cooperative o imprese che attualmente sono meno incentivate di un tempo a partecipare alle gare. In questo modo, secondo Ca' Sugana, si andrà a favorire la classe media di famiglie e coppie giovani, universitari o lavoratori che non sono in emergenza e non possono accedere alla residenzialità Erp ma neppure ambire all'acquisto o al semplice affitto di abitazioni che in città, sul mercato, stanno raggiungendo livelli irraggiungibili. Le imprese produttive che parteciperanno ai bandi (quattro quelli aperti, tre lotti a Canizzano e uno a Santa Bona per un totale di 80 alloggi) potranno dunque costruire abitazioni da destinare ai propri dipendenti. Ma a cogliere la chance di questa modifica del regolamento potrebbero essere altri enti, come l'Ulss o Istraa (con cui sono stati acquisiti in via Albona, con questa formula, ben 37 alloggi).

Le altre novità presenti nel regolamento

viene prevista la riduzione delle penali previste in caso di rinuncia da parte delle cooperative o delle imprese selezionate a seguito dell’emanazione dei bandi pubblici. Tale riduzione incentiva una maggior partecipazione degli operatori per l’assegnazione delle aree comportando minori rischi di impresa. L’altra modifica riguarda i minori rischi per l’aggiudicatario di decadere dall’assegnazione permettendo così di accedere più facilmente ai finanziamenti bancari. Infine, si intende aprire ad un maggior numero di futuri acquirenti, prevedendo una maggiore flessibilità relativamente ai requisiti soggettivi, prevedendo come limite all’acquisto degli alloggi il possesso del richiedente e di nessun altro componente del nucleo familiare di altri alloggi all’interno del territorio comunale e non nel territorio nazionale.

«Le imprese potranno vedersi assegnare direttamente gli alloggi»

Ma come funzionerà la riforma del bando Peep? «La modifica più rilevante del nuovo regolamento Peep, oltre ad alcune più tecniche, meramente semplificative dell'aspetto burocratico, è relativa alla possibilità per le imprese di vedersi direttamente assegnatarie degli alloggi» ha spiegato l'assessore all'urbanistica Andrea De Checchi, vero e proprio regista dell'operazione «mentre un tempo i soggetti che realizzavano gli alloggi in un'area Peep potevano venderli o affittarli solamente a soggetti privati, adesso la vendita o l'affitto può avvenire anche nei confronti delle imprese che a loro volta possono locarli o venderli a propri o ad altri dipendenti mantenendone però il costo limitato. Il prezzo massimo sia della vendita che dell'affitto verrà definito dal Comune».

Ma De Checchi, presentando la modifica al regolamento, ha spiegato anche un futuro progetto che potrebbe rivoluzionare ulteriormente la città: far confluire in un fondo immobiliare pubblico-privato gli edifici che i cittadini non possono ristrutturare e reimmetterli nel mercato immobiliare, a prezzo calmierato, una volta ristrutturati. Soci del fondo saranno gli stessi soggetti che conferiranno nel fondo proprietà che al momento non sono utilizzate. I "buchi neri" insomma, da recuperare attraverso l'incentivo della detassazione, di cui potrà beneficiare chi immette nel fondo case o appartamenti. L'assessore all'urbanistica ha citato anche l'ex Eca ma anche l'ex caserma Piave (una parte è attualmente occupata dal centro social Django in base ad una convenzione che è in scadenza nei prossimi anni).

Conte: «Modifica al regolamento avrà un enorme impatto sociale»

«Tutti i giorni mi confronto con giovani coppie, con lavoratori dipendenti, pubblici o privati, studenti universitari che mi manifestano la loro difficoltà a trovare un'abitazione con prezzi accessibili e calmierati» ha commentato il sindaco Mario Conte «allora come amministrazione abbiamo voluto agire dal punto di vista urbanistico per dare degli strumenti, in occasione dei bandi Peep, quindi con la residenzialità agevolata, di poter consentire anche agli imprenditori di avvicinarsi a questo mondo e poter dar risposte ai loro dipendenti. E' un nuovo "modello Treviso" che guarda non solo alla residenzialità dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista della famiglia e dello sviluppo familiare che oggi viene messo in difficoltà soprattutto dal punto di vista dei costi, riuscire a garantire a tutti una casa a prezzi accessibili per lavoratori dipendenti quindi con affitto o prezzo d'acquisto calmierato, in modo che i nostri cittadini, soprattutto i più giovani si sentano liberi e accompagnati in un percorso di sviluppo del loro nucleo famigliare». Conte si è poi tolto un sassolino da una scarpa tornando sulla protesta di venerdì scorso da parte di alcuni attivisti di Django che hanno trasportato e lasciato di fronte al municipio di Treviso i mobili e altro materiale di una donna sfrattata da un appartamento Ater in viale Francia. «Con i soldi spesi per lo smaltimento di quei rifiuti (un migliaio di euro ndr)» chiude il sindaco «avremmo potuto aiutare almeno quattro nuclei famigliari».