Nuovo supermercato a 200 metri dal Panorama: «Basta consumo di suolo»

Il Comune di Treviso ha approvato lo scorso 27 giugno il piano di lottizzazione "Cattaneo" che prevede la realizzazione di edifici per una superficie commerciale di 1.915 metri quadrati e una superficie ricettiva di 6.140 a 5 piani fuori terra nell’area verde tra il cavalcavia di San Giuseppe e via Cattaneo. In programma ci sarebbe la realizzazione di un altro supermercato a 200 metri dal Panorama, dopo la già prevista realizzazione di altre due analoghe strutture commerciali proprio in due lotti adiacenti la rotonda ex-Appiani (piani di lottizzazione “Repubblica 1” e “Kolbe” (allegati stato dell’area e planimetria di progetto).

Il commento

Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica Treviso, commenta così la notizia: «Anche in questo caso siamo di fronte al consumo di migliaia di metri quadrati di suolo verde in una città che è 4^ tra i comuni del Veneto (e tra i primi 200 in Italia) per la percentuale di suolo impermeabilizzato rispetto al territorio totale. In questo caso a colpire è anche l’altezza massima (5 piani) del lotto con destinazione ricettiva la cui edificazione si eleverà ben oltre l’altezza delle abitazioni che si trovano lungo le adiacenti vie Cattaneo, Libia, Eritrea, Cirenaica. Con questo nuovo piano di lottizzazione la città si avvia a raggiungere il non invidiabile “record” di 40 supermercati: ai 33 già esistenti, infatti, si aggiungeranno i due citati vicino al Panorama, quelli in via Cisole, in via Pisa, all’interno del piano “San Bartolomeo 1” e, con ogni probabilità, nell’ambito della lottizzazione “Sant’Antonino 1” alla rotonda dell’ospedale lungo la tangenziale (il “cemento collaterale” al Terraglio Est). Come abbiamo fatto per tanti altri piani di lottizzazione - scrive Calesso - abbiamo “segnato” il terreno del “Cattaneo” con uno dei nostri cartelli che informano sulla nuova edificazione. Non appena si apriranno i termini, noi di Coalizione Civica per Treviso presenteremo una osservazione con cui chiederemo la revoca del piano di lottizzazione, per i motivi di seguito indicati, esattamente come abbiamo fatto per tutti gli altri piani che comportano consumo di suolo e realizzazione di nuovi supermercati».

Le richieste

1. No a nuovo consumo di suolo: la realizzazione di edifici, tratti stradali, aree di manovra dei parcheggi implica l’impermeabilizzazione di migliaia di metri quadrati di terreno, con tutte le conseguenze che ciò comporta rispetto alla perdita di servizi ecosistemici.

2. Mettiamo uno stop alla proliferazione di supermercati in città. Al 31 dicembre 2022 erano attivi nel territorio del Comune di Treviso 33 supermercati cioè uno ogni 2.563 abitanti mentre a livello nazionale, sempre nel 2022, c’era un esercizio commerciale dello stesso tipo ogni 4.087 abitanti e in Veneto uno ogni 3.624 abitanti. I dati a livello nazionale e veneto sono tratti dal report di Federdistribuzione disponibile qui.