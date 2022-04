Tre Carpini di Maserada e Casamia di Dosson: al via selezioni di oss e infermieri

Porte aperte ad Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo Orpea, attore di riferimento mondiale nella presa in carico globale e nella cura delle persone fragili, che continua ad incrementare le assunzioni sul territorio trevisano. La prossime selezioni di oss e infermieri sono a calendario per mercoledì 13 e giovedì 14 aprile 2022 presso le rsa Tre Carpini di Maserada Sul Piave e Casamia Casier di Dosson di Casier.

Due intere giornate, dalle 10 alle 17, dedicate a colloqui, orientamento e selezione del personale da inserire nelle due strutture del gruppo. Per candidarsi occorre inviare il proprio cv all’indirizzo email candidatura@orpea.it inserendo nell’oggetto la dicitura “Job Days recruitment oss e infermieri Treviso”. Per chi fosse impossibilitato ad essere presente fisicamente nella giornate indicate e per le candidature fuori regione sono possibili colloqui a mezzo zoom.

Appuntamenti:

mercoledì 13 aprile, Residenza Tre Carpini Viale Caccianiga 4 Maserada sul Piave- Tel. 0422.777811

giovedì 14 aprile, Casa Mia Casier Via Nilde Iotti 1 Dosson di Casier- Tel. 0422.382170

www.orpea.it