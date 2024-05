Arredamento, vetro e grande distribuzione: 180 posti di lavoro nella Marca

L'area trevigiana conferma il suo ruolo di motore economico del Nord-est, con numerose posizioni aperte in settori strategici come l'arredamento, il vetro e la grande distribuzione. E’ il quadro che emerge dalle ricerche attive di e-work - gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali - che apre la selezione per 180 posti di lavoro per personale specializzato e non, per conto di primarie aziende di Treviso e dintorni.

«Il tessuto industriale trevigiano continua a dimostrare grande vitalità - afferma Alessandra Nespolo, area Manager di e-work -. Sono diverse le aziende del territorio che cercano personale qualificato per ampliare i propri organici». Nel dettaglio, le opportunità di lavoro si concentrano nel settore del Legno Arredo dove le posizioni aperte in aziende leader del settore sono oltre 100 e la ricerca si rivolge a operatori alle macchine, magazzinieri, addetti imballo, manutentori e impiegati tecnici. Segue il segmento dell’industria del Vetro Meccanizzato: sono almeno 30 le figure ricercate e il focus si rivolge a operatori specializzati con competenze elettriche e macchinisti disponibili al lavoro su turni e a ciclo continuo. Nella Grande Distribuzione Organizzata, invece, le posizioni aperte sono 40 e si cercano addetti al rifornimento scaffali, cassieri e addetti al banco, sia nell'entroterra trevigiano che nelle zone costiere veneziane. «Le opportunità gestite da e-work riguardano sia figure con esperienza che profili junior - chiude Nespolo -. Per alcune posizioni è prevista anche la formazione interna. Le selezioni si rivolgono pertanto a ogni profilo di candidato interessato a lavorare in un contesto dinamico e ricco di opportunità di crescita come quello delle imprese del trevigiano». Per candidarsi alle posizioni aperte, è possibile consultare il sito web di e-work al seguente link.