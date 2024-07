Università, l'Ordine degli Architetti: «Basta accordi di progettazione con le amministrazioni»

La sentenza del Tar di Catania ha accolto il ricorso presentato dall’Ordine degli Architetti di Enna e dalla Fondazione Inarcassa negando con forza e chiarezza l'affidamento di servizi di progettazione alle università da parte degli enti pubblici.

Una sentenza che ha raccolto il paluso dell’Ordine degli Architetti di Treviso che, in una nota ufficiale, spiega: «Quella dell’accordo tra amministrazioni e università per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura è una pratica che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro territorio - le parole Marco Pagani, presidente dell’Ordine di Treviso -, interessando alcune università e i loro consorzi, enti senza fine di lucro, che attingendo a fondi pubblici possono svolgere servizi senza neanche vincere un appalto secondo le norme del Codice dei contratti. Da questo quadro emerge quindi una palese concorrenza illegittima con liberi professionisti e società di ingegneria, che versano tasse e contributi, sostengono spese di gestione e partecipazione alle gare, ma si trovano contrastati e sostituiti da soggetti che, anziché perseguire esclusivamente finalità di istruzione superiore e di ricerca, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, possono svolgere attività di progettazione, oltretutto avvantaggiandosi di risorse pubbliche - spiega Pagani -. Si tratta dunque di una chiara violazione del diritto da parte di enti che non sono nemmeno citati dall’articolo 66 tra gli operatori economici che possono eseguire servizi di ingegneria e architettura e che dunque non possono nemmeno fornire prova del possesso dei requisiti richiesti per legge. Sarà nostro impegno continuare a batterci affinché vengano rispettate le norme e i diritti dei numerosi liberi professionisti, studi di architettura e società di ingegneria che operano nel nostro territorio - conclude Pagani - non ci sarebbe giustizia in una situazione in cui vengono lesi i principi di trasparenza e concorrenza; oltretutto non solo ai danni dei professionisti, ma anche delle amministrazioni, che facendo affidamento a tali enti non dispongono di alcuna garanzia sulla qualità della progettazione: sono enti deputati alla ricerca e all’insegnamento, non a occuparsi di ciò che invece è materia di ingegneri e architetti che hanno svolto uno specifico percorso e seguono delle norme ben precise per poter esercitare la loro professione».