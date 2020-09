Orti urbani di via De Coubertin, al via il recupero dell'area

Riprenderà lunedì 7 settembre l'attività di recupero e rifunzionalizzazione degli orti comunali di via De Coubertin. Il programma di riqualificazione, voluto dall’Amministrazione comunale, prevede sia interventi di natura infrastrutturale sia sul patrimonio arboreo e vegetazionale, attuato in stretta collaborazione con i docenti del Liceo Scientifico Da Vinci che sta portando avanti con i propri studenti un'importante attività didattica sperimentale e formativa. Nelle scorse settimane l'area del laghetto adiacente è stata ripulita dalla vegetazione spontanea nata nel corso degli ultimi anni dopo il prosciugamento dello stesso e, sempre a partire da lunedì, sarà eseguita una impermeabilizzazione con terreno argilloso. Lo stesso laghetto sarà nuovamente alimentato con l’acqua proveniente da un pozzo realizzato nel 2019. In questo modo sarà possibile ricreare la zona umida e avviare le relative attività scientifiche

Nell’ambito della valorizzazione degli spazi verdi, l’Amministrazione comunale si è impegnata inoltre ad avviare un'attività di recupero dell'orto "Busnello" di viale Nazioni Unite (quartiere San Paolo) in collaborazione con le associazioni del territorio per onorare la memoria di Gianni Anselmi.