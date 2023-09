Incontro tra ortopedici della Marca, le équipe degli ospedali a confronto

Al via gli “Incontri ortopedici della Marca” volti a rafforzare lo spirito di gruppo e il confronto tra le ortopedie dell’Ulss 2. Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 15 settembre e ha visto gli ortopedici riuniti a Oderzo, per discutere il trattamento delle fratture che non tendono a guarigione, tema molto importante e problematico per quei pazienti che sono costretti a lunghi periodi di inattività e sofferenza.

«Questo incontro – dichiara il dr Enrico Rebuzzi, direttore dell’Unità operativa complessa di ortopedia di Oderzo – fa seguito a una prima riunione del 18 maggio scorso proposta dal primario di Conegliano, dr Claudio Melchior, nella quale si è discusso delle fratture intorno alle protesi di ginocchio, anca e spalla, anche questo argomento complesso di estrema attualità».

Gli specialisti partecipanti agli incontri, appartenenti ai reparti di ortopedia degli ospedali della Marca, hanno concordato sull’utilità di continuare a scambiare esperienze e opinioni in riunioni periodiche. Prossimamente tali incontri saranno ospitati dai direttori dr Silvio Demitri di Treviso e dr Alessandro Geraci di Montebelluna, per poi ricominciare a rotazione. Il progetto “Incontri ortopedici della Marca” nasce dallo spirito di gruppo dei medici e del personale tutto, con la convinzione che, oltre all’interesse scientifico, si rafforzi la collaborazione e l’incontro, anche generazionale, di chi svolge la propria professione in ambito ortopedico.

«Apprezzo questa iniziativa che favorisce la collaborazione tra i reparti di ortopedia della nostra Azienda» dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi «e ringrazio i primari per la disponibilità nella condivisione del loro sapere in un’ottica di sinergia crescente».