In prima linea per la prevenzione dei suicidi, va in pensione Oscar Tonon

Dopo 41 anni di servizio effettivo nella Polizia di Stato il Sostituto Commissario Oscar Tonon, responsabile della Sezione Affari Generali dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Treviso, che ha raggiunto il traguardo della meritata pensione.

Il sostituto commissario Tonon ha iniziato la sua carriera nel maggio 1983 al secondo Reparto Mobile di Padova, come agente ausiliario. Ha proseguito poi all’Autocentro di Padova, al Commissariato di P.S. di Adria, in provincia di Rovigo, e nella Questura di Treviso. Responsabile della Sezione Affari Generali dell’Ufficio di Gabinetto, dal 1997, ha partecipato alla programmazione e organizzazione dei servizi di ordine pubblico di maggiore importanza svoltesi in provincia nel corso di oltre un quarto di secolo: dal G7 dell’agricoltura di Cison di Valmarino all’Adunata degli Alpini di Treviso; dalle edizioni dell’Home Festival a quelle di Suoni di Marca; dagli incontri sportivi ai massimi livelli di basket, calcio, volle, rugby, i Giri d’Italia del ciclismo, alle manifestazioni ludico/motorie come la Treviso in rosa; dalle principali manifestazioni politico/sindacali alla complessa organizzazione dei servizi di vigilanza per i turni elettorali.

L’elevata competenza, unita a professionalità e scrupolosità, lo hanno fatto diventare un sicuro punto di riferimento per Istituzioni ed Enti della provincia.

Il sostituto commissario Tonon, laureato in scienze sociologiche, formatore e docente nei corsi di aggiornamento professionale per il personale della Polizia di Stato di Treviso sul tema della comunicazione nelle situazioni di criticità, si è anche distinto per la partecipazione e l’impegno nel Tavolo Provinciale per la Prevenzione dei Gesti Suicidari, favorendone la crescita intellettuale e la valorizzazione, partecipando a convegni e cicli di formazione in rappresentanza della Questura.