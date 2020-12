I pensione due primari dell'ospedale Ca' Foncello: Boccaletto e Da Mosto

Pensionamento per due primari del Ca’ Foncello di Treviso: hanno cessato il servizio il 1° dicembre il dr. Franco Boccaletto, direttore dell’unità operativa complessa (uoc) di medicina nucleare e la prof.ssa Maria Cristina Da Mosto, direttore dell’otorinolaringoiatria. Il dr. Boccaletto, specializzato in medicina nucleare, in radiologia e in possesso di un diploma di perfezionamento in diagnosi e terapia delle endocrinopatie, ha svolto il suo percorso lavorativo, per ben 35 anni, interamente all’ospedale di Treviso, iniziando in medicina nucleare nel dicembre 1985. Era diventato direttore del servizio nel 2015.

La prof.ssa Maria Cristina Da Mosto, specializzata in otorinolaringoiatria e in audiologia, inizia la sua carriera all’Ospedale di Treviso nel 1989, assumendo, nel 2006, la direzione della struttura semplice “Chirurgia dei tumori delle prime vie aeree e digestive”. Nel 2010 diventa professore associato in otorinolaringoiatria all’università degli studi di Padova e nel contempo viene nominata direttore della uoc clinicizzata di otorinolaringoiatria dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

«Voglio esprimere il mio più profondo e sentito ringraziamento a questi due professionisti per il significativo apporto che hanno dato, nei rispettivi ambiti di lavoro, dando un importante contributo anche nei processi di riorganizzazione aziendale a seguito dell’unificazione delle tre Ulss provinciali -ha sottolineato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi- Un grazie di cuore per la dedizione e lo spirito con cui hanno operato nella nostra azienda, creando dei team coesi e collaborativi e, nel caso della prof.ssa Da Mosto, proficuamente integrato con l’Università di Padova».