Apertura del nuovo park dell'ospedale, volantinaggio contro il project financing

Iniziativa di protesta di Coalizione civica in mattinata a Treviso, all'ingresso del nuovo parcheggio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso che oggi, 29 aprile, è stato finalmente aperto al pubblico dopo mesi di ritardi. «In occasione dell'apertura del nuovo park dell'ospedale, volantinaggio oggi di Coalizione Civica per Treviso su una situazione ormai diffusa e che arriva anche nella nostra città, quella di avere parcheggi a pagamento fuori dall’ospedale e park gratuiti nei centri commerciali. Come è noto, infatti, il costo del nuovo parcheggio dell’ospedale è di 50 centesimi l'ora per le prime tre ore e, per le ore successive, sale a 1 euro all'ora. Quindi chi dovrà recarsi in ospedale per una prestazione sanitaria o per visitare un degente dovrà pagare sempre, anche se parcheggerà per pochi minuti, per mezzora o per un’ora» scrive in una nota Luigi Calesso «Per quale motivo? Perché il parcheggio è stato realizzato nell’ambito del project financing di ristrutturazione dell’ospedale e, quindi, deve “rendere” qualcosa all’azienda titolare della concessione di costruzione degli edifici e del parcheggio e della gestione dei servizi non sanitari del nuovo complesso (ristorazione, lavanderie e, appunto, parcheggio)».

«La Regione non aveva i soldi per il nuovo ospedale? Li ha trovati per la Pedemontana e per la pista da bob a Cortina, poteva trovarli anche per l’ospedale di Treviso: non è questione di “mancanza di soldi”, è questione di scelte e di priorità. In Veneto la priorità è la Pedemontana e non gli ospedali» chiude Calesso «I parcheggi, invece, sono gratuiti nei centri commerciali e all’esterno dei tanti supermercati già esistenti in città e di quelli che continueranno a essere aperti nei prossimi anni, visto che l’amministrazione comunale non sta mettendo freno al loro proliferare nel territorio cittadino».