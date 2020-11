La fake news del Ca' Foncello vuoto, Conte: «Vergognoso»

Un breve filmato che sta circolando sui social e via WhatsApp presenta il Ca' Foncello di Treviso come completamente vuoto e in cui non vi sarebbe nessuna emergenza legata al Covid-19. Una vergognosa fake news che non avrebbe bisogno di smentita ma che ha creato forte indignazione.

«Sta girando in rete un video vergognoso -ha scritto il sindaco Mario Conte sulla sua pagina Facebook- che, di fatto, getta fango sulla sanità trevigiana, affermando falsamente che il nostro ospedale sarebbe vuoto. Questa è l’informazione sbagliata, che crea tensione e non aiuta a combattere l’emergenza. I nostri medici stanno facendo i salti mortali e la pressione ospedaliera inizia ad essere pesante. Lo dicono i numeri che, ricordiamocelo bene, sono persone che stanno male e non solo letti di ospedale occupati. Provvederò a segnalare subito questo scempio alle autorità competenti. Purtroppo questo video viene condiviso: vi chiedo ancora una volta di non affidarvi a finti reportage ma ad informazioni ufficiali e verificate».