Osteria La Roggia, chiusura anticipata alle 22.30 dopo le lamentele dei residenti

Da venerdì 5 luglio, per disposizione comunale, l'osteria La Roggia chiuderà alle 22.30. I titolari del celebre locale in piazza Trentin hanno annunciato con un post apparso sui loro canali social, il provvedimento arrivato dopo le lamentele dei residenti per i troppi schiamazzi notturni all'esterno del bar.

Come riportato da "Il Corriere del Veneto", non è la prima volta che provvedimenti di questo tipo vengono adottati nei confronti dei locali del centro storico. Nei giorni scorsi i residenti di piazza Trentin avevano presentato un esposto in Comune corredato di rilevazioni Arpav sullo sforamento dei decibel previsti per legge. Il locale avrà ora un mese di tempo per presentare le loro osservazioni sull'esposto e successivamente un piano per ridurre l'inquinamento acustico all'esterno del locale. Visti gli sforamenti registrati da Arpav la chiusura anticipata è stata inevitabile ma da Ca' Sugana ci sarebbe comunque la volontà di provare a trovare un punto d'incontro tra le lamentele dei residenti e il bisogno di lavorare dell'osteria che, con il plateatico esterno, nelle serate estive raggiunge i suoi guadagni maggiori. Chiudere anticipatamente nei fine settimana rischia ora di mettere in seria difficoltà l'attività de La Roggia. Nel 2019 l'osteria era già stata segnalata per schiamazzi insieme ai Shiraz e Crudosteria.