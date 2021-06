Treviso-Ostiglia, sabato l'inaugurazione del nuovo tratto

Tutto pronto per l'apertura del nuovo tratto in località Montegalda, nel Vicentino. Taglio del nastro il 26 giugno alla presenza del presidente Zaia. Arrivo in Piazza dei Signori a Treviso

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, sarà presente sabato 26 giugno alla cerimonia di inaugurazione del nuovo tratto della ciclovia Treviso-Ostiglia. Il taglio del nastro, previsto per le ore 10 in località Montegalda a Vicenza, sarà solo una delle tappe della manifestazione in bicicletta che, promossa da Green Tour e dal Comune di Montegalda, partirà alle ore 9 da Piazza dei Signori a Vicenza, si fermerà alle 12.30 a Camposampiero e si concluderà alle ore 15 in piazza dei Signori a Treviso. Un sabato all'insegna del cicloturismo per un percorso, quello della Treviso-Ostiglia, sempre più conosciuto e apprezzato.