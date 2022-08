Mezzo chilo di cocaina e 10mila euro in contanti, spacciatore arrestato

Un cittadino dominicano di 27 anni è stato arrestato nle trado pomeriggio di venerdì scorso, durante un controllo in viale della Repubblica a Treviso, dagli agenti della squadra mobile. Deve rispondere dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e ora si trova in carcere a Santa Bona.

L’attività è scaturita da un controllo dei passeggeri di un’autovettura ed in particolar modo del 27enne che durante la perquisizione ha mostrato evidenti segni di nervosismo dimostrando insofferenza all’attività di polizia in corso. In effetti qualcosa da nascondere c'era. Nella tasca destra dei pantaloni indossati dal giovane sono stati ritrovati dieci ovuli di cocaina e all’interno del suo marsupio la somma in contanti di euro 10.800 euro in banconote di vario taglio. All’interno di una scarpa custodita in una borsa di carta nel baule sono stati scovati altri 34 ovuli di cocaina, confezionate come le altre e avvolte in cellophan trasparente. Per il 27enne è scattato l'arresto ed il sequestro della droga, del peso di circa mezzo chilo.

Solo qualche giorno fa la squadra mobile aveva posto sotto sequestro alcuni flaconi di "droga dello stupro", arrestando un 49enne trevigiano che aveva ordinato on line la sostanza.