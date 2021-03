Pratiche del settore edilizia, archivio unico a palazzo Rinaldi

La Giunta ha approvato la misura per migliorare l’erogazione dei servizi e far fronte alle numerose richieste di accesso atti per il Superbonus 110%

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento che dispone l’unificazione delle pratiche dell’edilizia in un unico archivio a Palazzo Rinaldi al fine di ottimizzare l’erogazione dei servizi. I recenti incentivi statali per la ristrutturazione degli edifici (Superbonus 110%) hanno determinato un notevole aumento delle pratiche, il triplo rispetto a quelle pervenute negli anni precedenti. Da qui la decisione di spostare 250 metri lineari di archivio dall’archivio storico di Monigo a Piazza Rinaldi.

«È importante continuare nell’opera di semplificazione amministrativa delle procedure per consentire ai cittadini risposte più semplici e celeri. Ne è prova che un buon provvedimento come quello del Superbonus 110% può essere vanificato dall’appesantimento burocratico. È per questo che il Comune di Treviso, per quanto di sua competenza, ha fatto sì che per evitare spostamenti continui tra due sedi di via Santa Barbara e Piazza Rinaldi ha riunito tutte le pratiche dell’attività edilizia dagli anni 1985 al 1999 a Palazzo Rinaldi. Ciò implica maggiore omogeneità degli archivi comunali, velocità nella gestione delle richieste e un ulteriore miglioramento delle funzionalità dei servizi». Le operazioni di trasloco si concluderanno entro il mese di aprile.