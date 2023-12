Stop alla guerra, a Treviso il corteo regionale per la pace in Palestina

La comunità palestinese del Veneto e del Friuli ha organizzato per sabato prossimo, 30 dicembre, a Treviso una manifestazione per chiedere la pace in Palestina. La partenza del corteo è prevista alle ore 16 da via Roma, presso la stazione ferroviaria, e si diramerà in un percorso fino a piazza Santa Maria dei Battuti. "Stop al massacro dei civili, cessate il fuoco immediato e permanente, si allo Stato palestinese per un 2024 di pace": così recita il volantino che in queste ore sta circolando tra gli attivisti.

«Dallo scorso 8 ottobre, Gaza è ancora sotto totale assedio da parte di Israele. Gli incessanti bombardamenti e la privazione di beni primari a cui sono soggetti i Palestinesi, ha fin ora causato oltre 20.000 uccisioni, di cui il 60% donne e bambini, ed oltre 75.000 feriti» spiega in una nota Amer Hasan, delegato per la comunità Palestinese del Veneto «Nonostante il bilancio delle vittime sia in drastico aumento, nessuna azione concreta sembra essere in atto per fermare il presunto atto genocidario indiscriminato in corso. Il 30 dicembre 2023 Treviso marcerà per richiedere un immediato e permanente cessate il fuoco. L’urgente necessità di denunciare il massacro inaudito di civili ci impone il dovere umano e civile di mobilitarci».

«Il dramma Palestinese è fatto comune che tocca tutti noi, a partire dal lato umano. Auspichiamo una numerosa partecipazione volta ad affermare l’impegno solidale a sostegno di un popolo oggetto di oppressioni da 75 anni. Nel rifiuto di ogni forma di silenzio, astensionismo od indifferenza» continua Amer Hasan «Estendiamo inoltre l’appello ad un’ulteriore mobilitazione che si terrà a Vicenza in concomitanza con la Fiera Orafa. Israele è il primo paese al mondo nella lavorazione dei diamanti e da questo mercato multimiliardario trae la stragrande maggioranza dei profitti impiegati in acquisti bellici. Condividiamo il sentito invito a partecipare al corteo nazionale di sabato 20 gennaio, ore 14:00, presso il piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza. Contro ogni forma di oppressione ed occupazione. Per l’attuazione del diritto internazionale e le risoluzioni ONU e le libertà di esistenza ed espressione nel riconoscimento dello Stato della Palestina».