Rissa al market, Pam a Conte: «Si assuma la piena responsabilità, servono misure concrete»

L'ennesimo episodio di violenza nel quadrante della città tra via Roma e piazza Borsa, in particolare l'aggressione che si è consumata nel tardo pomeriggio all'interno del Pam di via Zorzetto, ha portato sotto la luce dei riflettori l'annoso problema della sicurezza dell'area. Per la prima volta però l'azienda della Gdo che da anni gestisce il supermercato, l'unico in quella zona del centro storico, ha lanciato un altolà al Comune con un comunicato al vetriolo in cui si chiede a Conte "affinché si assuma la piena responsabilità in caso di futuri e ancor più gravi atti di violenza a persone e a cose".

"Pam Panorama, nell’esprimere profonda vicinanza al cliente vittima dell’episodio di violenza avvenuto all'interno del punto vendita di Via Zorzetto a Treviso" si legge nella nota dell'azienda "denuncia nuovamente preoccupazione e sdegno per l'ennesima aggressione a testimonianza del degrado che affligge il quartiere e che mette in pericolo la sicurezza dei collaboratori, clienti e residenti. Questo non può essere più tollerato. Pam Panorama rivolge un appello urgente al Sindaco di Treviso affinché si assuma la piena responsabilità in caso di futuri e ancor più gravi atti di violenza a persone e a cose. Chiede, inoltre, di dichiarare senza indugi cosa intende fare per affrontare questa inaccettabile escalation, quali misure concrete intende adottare e implementare e con quali tempistiche. L’azienda si è sempre impegnata a cooperare pienamente con le autorità investendo nel corso degli anni nella sicurezza della zona limitrofa al punto vendita e per questo non può e non vuole accettare ulteriori compromessi".