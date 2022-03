Inaugurata la nuova panchina rossa di fronte alle "Gabelli"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, questa mattina davanti alle scuole Gabelli (viale Cadorna) è stata inaugurata la nuova panchina rossa donata alla Città dai Lions Treviso Host, Club “Eleonora Duse”, Treviso Sile e Treviso Europa per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Hanno partecipato anche i bambini delle “Gabelli” che hanno letto alcuni messaggi sull’importanza delle donne nella società. Il sindaco Conte ha ringraziato i Lions per le numerose iniziative culturali e di sensibilizzazione e ha voluto ricordare le donne che in questi giorni stanno portando in salvo dalla guerra anziani e bambini, prendendosi cura di loro con dignità e amore.