Panevin, nessuna allerta smog: «Via libera ai falò nella Marca»

Via libera ai Panevin nel Trevigiano: mercoledì 3 gennaio il bollettino Pm10 di Arpav ha valutato il livello di allerta zero per i prossimi giorni. Viste le condizioni favorevoli di qualità dell'aria, quindi, i falò dell'Epifania si faranno. Una tradizione a cui moltissimi cittadini sono legati.

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ricevuto il bollettino di Arpav, ha dato il via libera all'accensione dei falò, precisando: «Da parte nostra c’è la massima sensibilità verso i temi ambientali che continueremo a trattare con attenzione. In caso di allerta arancione (1) o rossa (2), infatti, avremmo vietato come lo scorso anno, i falò su tutto il territorio. Considerate le previsioni, che rischiano anche di portare pioggia e maltempo tra venerdì e sabato, vogliamo permettere alle nostre comunità (a determinate condizioni, con limitazioni in altezza, nella durata e bruciando solo legna vergine) di ritrovarsi e vivere un momento conviviale e bere un brûlé o una cioccolata insieme» ha concluso il primo cittadino.