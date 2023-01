Effetto panevin, nella notte PM10 alle stelle anche a Treviso

Il picco è stato alle ore 21 di ieri sera, 5 gennaio, con 115 microgrammi per metro cubo di PM10: è il livello più alto di polveri sottili registrato dalle centraline Arpav di via Lancieri di Novara a Treviso dal tardo pomeriggio di ieri ad oggi. L'effetto panevin, accesi in quasi tutta la provincia (soprattutto alle 20 per la maggior parte degli eventi previsti e dopo le 21 ad Arcade) ma non nel Comune capoluogo (dove si è optato per giochi di luci o video virtuali), si è fatto sentire anche nei livelli di smog che aveva peraltro fatto segnare una tregua nelle ore precedenti all'Epifania. Dopo il picco di Capodanno, causato dai festeggiamenti e da fuochi d'artificio e petardi, il livello delle polveri sottili è gradualmente sceso fino al 4 gennaio quando questi sono rientrati entro il limite di legge, ovvero i 50 microgrammi per metro cubo. Anche ieri, 5 gennaio, polveri sottili nella norma fino alle 18 quando la concentrazione di polveri sottili è iniziata a crescere, fino al picco delle 21, per poi scendere e tornare a livelli di legge nella mattinata del 6 gennaio.