Italia Nostra, Paola Crucianelli presidente della sezione trevigiana

E' stata riconfermata Paola Crucianelli alla presidenza della sezione trevigiana di Italia Nostra per il triennio 2023-2025. La Presidente sarà affiancata dal Vicepresidente Romeo Scarpa e dal Consiglio Direttivo composto da Romeo Scarpa, Umberto Zandigiacomi, Sergio Costanzo Boschieri, Marilena Rosada, Paola Pantaleoni e Fulvia Burlon.

Queste le parole di Paola Crucianelli: «Ringrazio il Consiglio Direttivo che mi ha confermata alla presidenza dell'associazione. I progetti in corso sono molti e lo spirito di squadra e la determinazione dell'associazione ci permetterà di portarli a termine. Focus sulla tutela del sistema bastionato di Treviso portata avanti con Alleanza per il Sistema Bastionato, sulla tutela delle Ville Venete che versano in stato di abbandono, sull'opposizione all'ampliamento dell'aeroporto Canova di Treviso, sull'opposizione al consumo di suolo divenuto insostenibile e all'autononia regionale differenziata in materia dei beni culturali voluta dalla Regione Veneto. In primo piano anche i progetti di formazione in corso nelle scuole per sensibilizzare e formare i giovani alla tutela del nostro immenso patrimonio culturale».