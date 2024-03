Il 30 marzo apre il park a pagamento dell'ospedale: tariffa a 0,50 cent le prime tre ore

«Un prezzo politico» lo ha definito il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi «perché lì parcheggeranno persone che devono andare a fare delle visite, accompagnare altri o dar da mangiare a familiari ricoverati». E' stata fissata a 0.50 centesimi di euro l'ora la tariffa oraria, per le prime tre ore di sosta (dopo questo periodo di pagherà un euro l'ora), del nuovo parcheggio a pagamento della cittadella della salute del Ca' Foncello di Treviso, tra l'ingresso principale e la centrale del Suem 118. Il park sarà finalmente aperto al pubblico dal prossimo 30 marzo, il sabato prima di Pasqua, e comprenderà ben 259 nuovi posti auto. L'annuncio è stato dato dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi che ha condotto una non semplice trattativa, durata per oltre tre mesi, tra l'azienda sanitaria trevigiana e Ospedal Grando, la società del project financing della cittadella; ieri l'ultimo incontro con Francesco Mandruzzato (AD della società che sta realizzando la cittadella) ha portato ad un buon compromesso, il "prezzo politico" come lo ha definito lo stesso Benazzi. Resteranno gratuiti per i dipendenti dell'Ulss 2 i 250 parcheggi che si trovano adiacenti al park mentre altri 200 potrebbero sorgere nell'area lasciata libera da Mom. Sempre il 30 marzo, contestualmente all'apertura del parcheggio, inizierà il trasloco delle grandi macchine del nuovo blocco, Tac e risonanze magnetiche, per avviare nella nuova sede anche l'unità di radiologia.