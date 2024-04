Parco Ducale, azione del comitato Prima i Trevigiani

Con l’ausilio dei consiglieri comunali Alberto Ciamini e Jennipher Gola, alcuni membri del Comitato Prima i Trevigiani si sono adoperati, nella mattinata di oggi 20 aprile, per contribuire alla sistemazione dell´area verde di Parco Ducale. «A prescindere da chi ha la responsabilità della manutenzione del parco - afferma Leonardo Campion, Presidente del Comitato Prima i Trevigiani - il risultato è che anche in questo caso a farne le spese sono coloro che responsabilità non ne hanno: ovvero le famiglie, i bambini e tutti gli utilizzatori del parco. Per questo motivo abbiamo deciso di contribuire intervenendo direttamente, bonificando l’area e rendendola quantomeno più accessibile». «Ci attendiamo che il nostro intervento possa essere di monito per velocizzare la risoluzione definitiva della problematica e restituire l’area alla cittadinanza» ha concluso il presidente di Prima i Trevigiani.

«In seguito alle numerose segnalazioni sollevate da parte dei residenti, nelle ultime settimane ho monitorato la situazione dell’area di Parco Ducale – spiega Alberto Ciamini, Consigliere Comunale e membro del Comitato Prima i Trevigiani - comprendo che si stia svolgendo un iter burocratico per la risoluzione del problema. Tuttavia, ritengo che le lungaggini burocratiche non debbano pesare sulla cittadinanza. Per questo motivo ho deciso di sostenere l’iniziativa proposta dal Comitato Prima i Trevigiani. Continuerò personalmente a tenere sotto controllo la situazione per fare in modo che l’area venga restituita in una condizione dignitosa a tutti i fruitori del parco»