Parco dello Storga, per valorizzarlo firmato accordo tra Provincia e Coop Comunica

Firmata al Sant’Artemio la Convenzione tra la Provincia di Treviso e la Cooperativa “Comunica” per la valorizzazione del Parco della Storga. Si tratta di un accordo della durata di 5 anni che prevede la realizzazione di numerose iniziative di promozione del parco alla cittadinanza, a cominciare dai Centri Estivi in piena sicurezza per ragazzi e ragazze, che sarà sviluppata anche grazie alla concessione di alcuni uffici a “Comunica” per lo svolgimento costante delle attività. Comunica, inoltre, si occuperà della manutenzione ordinaria del parco e dei percorsi e dialogherà con tutti gli attori che svolgono attività allo Storga per iniziative congiunte. Alla presentazione c’erano il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, il Consigliere Provinciale, Giancarlo Da Tos, la Consigliera Provinciale con delega ai Parchi, Emanuela Loriana, il presidente della Coop. Comunica, Matteo Marconi, il referente del Progetto Storga di Comunica, Rodolfo Piz.

«Possiamo dire che il Parco della Storga sta rinascendo per i trevigiani, e non solo – ha esordito Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – questa convenzione con Comunica ci permetterà di mantenere ancor più vivo il Parco, che in questo periodo estivo si sta animando molto. La felice esperienza dei Centri Estivi del 2020 avrà dunque un seguito e moltissime saranno le iniziative messe in atto, senza dimenticare una fondamentale opera di manutenzione, tabellazione e messa in sicurezza delle aree e del Parco. Per lo Storga stiamo facendo tanto: abbiamo dato il via a una relazione col dipartimento TESAF dell’Università di Padova per produrre uno studio sul bosco urbano, utile poi a intercettare fondi europei; abbiamo da poco rinforzato la vigilanza, proprio in virtù del periodo estivo durante il quale il Parco è molto frequentato; abbiamo dato nuova linfa al Centro di Recupero Fauna Selvatica che è operativo e collaborerà anche alle attività didattiche; abbiamo il gioiello del Museo Etnografico Provinciale che è nella stessa area. Insomma, il Parco della Storga torna a vivere, in piena sicurezza».

La Coop. “Comunica” si impegna dunque a

promuovere la conoscenza del Parco dello Storga, non solo attraverso azioni rivolte ai cittadini della provincia di Treviso ma anche con l'obiettivo di dare visibilità più ampia all'area, aumentandone il numero di visitatori.

lavorare sulla promozione del benessere individuale e sociale e della cultura ambientale, e dimostrare che reti di realtà sensibili a questi temi funzionano anche a lungo termine nella promozione di progetti che arricchiscano il bene comune.

contribuire a colmare il “deficit di Natura” delle persone che affligge le persone stesse, per cause culturali ed economiche, evidenziando la democraticità di spazi verdi e la loro innata capacità di prendersi cura delle persone che a vario titolo li frequentano.

sfruttare la dimensione del gioco, ad ogni età, come miglior strumento di apprendimento per attivare processi di consapevolezza e di crescita personale;

perseguire i seguenti obiettivi: attenzione alla difesa dell'ambiente e cultura ambientale, sviluppo di concetto di bene comune, promozione della partecipazione e del senso di appartenenza al territorio, promozione del turismo ambientale, promozione del benessere all'aria aperta, sviluppo di idee e progetti che arricchiscono il bene pubblico, visibilità più ampia, oltre i confini provinciali, implementazione di progetti di valorizzazione del patrimonio documentario storico e naturalistico con finalità di pubblicazione e conservazione, coinvolgimento, in ottica di rete, associazioni, esperti e professionisti in grado di supportare il perseguimento degli obiettivi

Inoltre, la Cooperativa “Comunica” si impegna a una serie di attività di manutenzione ordinaria dei luoghi concessi e dei percorsi e delle zone del Parco adibite alle attività.