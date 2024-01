Park Vittoria: «Nessuna penale da pagare in caso di mancata realizzazione»

Tra richieste di referendum tra i cittadini (come quello proposto da Treviso civica), petizioni on line per scongiurarne la realizzazioni (ha superato le 1850 sottoscrizioni quella lanciata da Giorgio De Nardi), opinioni contrastati di esperti e associazioni, la levata di scudi generale non preoccupa Ca' Sugana che sul progetto del park sotterraneo in piazza Vittoria ha deciso di tirare dritto, senza esitazioni. Neppure i dubbi dell'ex primo cittadino e padre nobile della Lega, Giampaolo Gobbo, a cui ha fatto da contraltare l'opinione favorevole di Giancarlo Gentilini, scalfisce le certezze del sindaco Mario Conte che dopo aver mandato in avanscoperta, nei giorni scorsi, il fido Andrea De Checchi a difendere il progetto, oggi, 10 gennaio, è tornato ad intervenire in prima persona sul tema più caldo e dibattuto di queste settimane. Del resto il 2024 è l'anno in cui il cantiere diventerà realtà ed è destinato a cambiare il volto della città.

«Ho visto petizioni on line, ho visto sondaggi in televisione, ho visto un risultato amministrativo dove da una parte c'era il park Vittoria e dall'altra non c'era» ha sottolineato Conte «è normale che opere così importanti creino dibattito anche all'interno delle stesse forze politiche: abbiamo visto Gentili è favorevole, Gobbo un pò più perplesso però io sono abituato ad affidarmi ai tecnici, ai tecnici molto preparati. Ho sentito delle riflessioni molto strumentali dove novellli ingegneri stanno già facendo analisi catastrofiche su quello che potrà succedere: io molto semplicemente mi limito ad affidarmi ai tecnici ai quali chiederemo tutte le garanzie del caso. Tra l'altro stiamo facendo un percorso con la Sovraintendenza quindi se ci sarà l'ok procederemo».

«Tutti devono essere garantiti, io per primo credo fortemente nella bontà di questo progetto: ovviamente deve essere fatto nella massima sicurezza, sotto tutti i punti di vista» continua il sindaco «quindi dico anche a quei commercianti che manifestano dei timori, non tanto sulla bontà del progetto ma sui disagi durante il cantiere che non verranno in nessun modo lasciati soli, sarà nostra cura tenerli aggiornati sulle tempistiche, sulle caratteristiche e sulle eventuali necessità particolari che dovrebbero sorgere però invito un pò tutti alla calma, nel senso che il dibattito che si è scatenato è molto strumentale e sta uscendo dal binario della realtà: qui non siamo dei matti, non siamo degli sprovveduti e non siamo degli improvvisati. Il parcheggio si farà se ci saranno tutte le condizioni di garanzia e tutela per la nostra comunità».

C'è la possibilità che il Comune, in caso di mancata realizzazione dell'opera, debba pagare una penale? «Abbiamo da poco deliberato l'accordo con il soggetto privato che ci libera di fatto da questo vincolo e anche questo l'opposizione fa un pò fatica a capirlo e invece di plaudire, si lamentano» aggiunge Conte «ricordo che io ho ereditato un contratto da parte dell'amministrazione Manildo, Partito Democratico, che vedeva la realizzazione di un parcheggio interrato sotto le mura: non ho visto levata di scudi, non ho visto petizioni, non ho visto sondaggi, non ho visto richieste di referendum da parte della consigliera Tocchetto che oggi chiede il referendum quando lei da presidente della commissione lavori pubblici avvallava un parcheggio interrato sotto le mura. Lasciamo perdere la strumentalizzazione e cerchiamo di restare con i piedi per terra».

Qualche numero? «Noi siamo riusciti a far risparmiare 2,7 milioni di euro ai cittadini» conclude «ricordo che la realizzazione di questo parcheggio non comporta nessun investimento pubblico: i 33 milioni di euro di investimento sono esclusivamente a carico del privato mentre io ho ereditato un contratto da parte del Partito Democratico dove vedeva l'impegno da parte dell'amministrazione di versare 2,7 milioni di euro a fronte di una riduzione dei parcheggi e a fronte di un aumento dellle tariffe della sosta. Quindi un contratto che era capestro per i cittadini, che siamo riusciti a fermare: la soluzione che abbiamo ritenuto più giusta era quella di ritornare ad un park Vittoria nuovo, più moderno, meno impattante e che metta parola fine al problema dei parcheggi e degli spazi».