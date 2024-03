L’associazione Parkinsoniani di Treviso piange la scomparsa di Milena Campigotto

Grave lutto per l'associazione parkinsoniani di Treviso: è venuta a mancare lunedì sera Milena Campigotto, 77 anni tra cui più di 20 anni nel ruolo da segretaria di questa realtà. "Sempre disponibile ed efficiente" si legge in una nota dell'associazione "Milena non si risparmiava mai per il benessere dei nostri soci e dell’associazione. Con la stessa tenacia e lo stesso coraggio ha affrontato la grave malattia che l’ha colpita più di un anno fa e che non le ha impedito di darci il suo supporto e trasmetterci il suo sapere e il suo amore per l’associazione fino a due settimane fa, quando ci ha riunito per darci le ultime istruzioni, ormai cosciente che era arrivata alla fine".

“Ciao Milena. Ci mancherà il tuo: Cea vien qua che te insegno” raccontano volontari e volontarie. Milena è entrata in Associazione Parkinsoniani Treviso nel 2003, aveva lavorato in precedenza come segretaria di direzione e capo ufficio dell’Enel, amava la montagna. Ha accompagnato e seguito i vari presidenti che si sono succeduti. Fino ad ora. Sempre presente, in tutto e per tutto, ha fatto da segretaria amministratrice, senza mai risparmiarsi, aggiornandosi costantemente attraverso i corsi di Csv e Università del volontariato. Li riteneva importanti e ci esortava a parteciparvi per essere preparati. Milena è stata la colonna portante dell’associazione, incessantemente. Una presenza fondamentale per tutti e tutte noi. "Possiamo dire che ha dato la sua vita per la nostra associazione, la ricorderemo per l’integrità con cui ha sempre affrontato le sue sfide non ultima la malattia" chiude la nota "Milena rimarrà sempre nei nostri cuori. Esprimiamo un pensiero di vicinanza al marito Giuseppe, al figlio Umberto e a tutta la sua famiglia".