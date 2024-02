Parkman, è caccia al vandalo: filmati delle telecamere del centro al setaccio

Chi è l'autore del raid vandalico che ha messo ko ben quattro colonnine per il pagamento della sosta nel centro storico tra la biblioteca all'ex Gil, l'ex provincia e piazza Duomo? In queste ore gli investigatori della polizia locale di Treviso sta passando al setaccio le telecamere per dare un nome ed un volto a quello che è stato soprannominato "Parkman". Del celebrato superoe "Fleximan" non ha il seguito popolare e neppure un apparente scopo da "vendicatore" e perciò il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha lanciato un appello ai cittadini, richiamandoli al senso civico.

«Sono al vaglio tutte le immagini delle telacamere di videosorveglianza. Attendiamo e lasciamo lavorare la polizia locale e le forze dell'ordine su questa indagine che è importante soprattutto da un punto di vista morale, sta passando un messaggio decisamente sbagliato e l'appello che faccio è quello di fermarci tutti perché non possiamo pensare di vivere in una società senza regole» ha commentato oggi, 1 febbraio, Conte «capisco che qualcuno possa non condividere tutto ma se passa questo messaggio è la fine della comunità, nel senso che se io penso che in un ristorante la bistecca a 40 euro costa troppo, decido di non pagare e magari sfascio il locale. Non funziona così: ci sono delle regole, le dobbiamo rispettare e se qualcuno non le condivide siamo sempre a disposizione per spiegare, per confrontarci ed eventualmente per portare dei correttivi ma sfasciare, distruggere o non pagare, sono gesti contro la democrazia e contro il rispetto».

«Chiudo anche dicendo che tutti questi danni ricadono sempre sulla comunità» aggiunge il sindaco «compreso colui che ha compiuto questi gesti, quindi è davvero un'assurdità che deve fermarsi sotto tutti i punti di vista. Stiamo portando avanti tante indagini, magari ci mettiamo qualche giorno o qualche settimana però grazie ad un sistema di videosorveglianza importante di cui è dotata questa città molte volte siamo riusciti ad identificare i responsabili. Speriamo di farcela anche questa volta però ci sono anche situazioni in cui non è semplice, banda banalmente vestirsi e coprirsi il volto, eccetera... Però aldilà del responsabile che spero venga identificato, deve cambiare proprio la cultura e l'approccio nell'affrontare questi temi perchè se passa il messaggio che qualsiasi cosa che non condividiamo siamo liberi di sfasciare e distruggere o imbrattare è un problema sociale importante».