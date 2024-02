Le telecamere incastrano Parkman, il vandalo dei parchimetri è stato identificato

Sarebbe stato identificato, grazie alle telecamere di videosorveglianza abbondantemente presenti nel centro storico di Treviso, il famigerato Parkman, l'autore del raid vandalico avvenuto nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio. Mercoledì mattina gli automobilisti avevano trovato ben parchimetri messi fuori uso: gli schermi erano stati distrutti mentre con della schiuma, probabilmente del poliuretano espanso, solitamente utilizzato in edilizia, erano state ostruite le fessure per tessere, monete e scontrini. Quattro i dispositivi messi ko: al Duomo, all'altezza della rotatoria tra via Damiano Chiesa e via Fabio Filzi, quello tra via Giacomelli e via Nazario Sauro, di fronte all'ex Gil e infine quello tra via Battisti e via San Liberale, di fronte all'ex provincia. L'uomo ha agito da solo, senza complici, e non è nuovo ad episodi simili. Per ora è da escludere che a spingere Parkman ad entrare in azione sia stata una multa per divieto di sosta o altre rivendicazioni simili. Non saremmo di fronte ad un fenomeno come "Fleximan" ma ad un comune vandalo che ha provocato con il suo raid danni per diverse migliaia di euro.