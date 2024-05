Passante, chiusura nel week end per lavori di manutenzione

Il Passante di Mestre verrà chiuso nel fine settimana (l'11 e il 12 maggio) in direzione Trieste, per consentire a CAV-Concessioni Autostradali Venete, in vista dei primi esodi, di concentrare più interventi di manutenzione in un’unica soluzione, limitando così il disagio di diversi cantieri durante il periodo primaverile ed estivo.

La chiusura del tratto autostradale, necessaria per eseguire lavori di ripavimentazione, è stata programmata nel fine settimana, caratterizzato da una minor presenza di mezzi pesanti e consentirà di concentrare nello stesso momento ulteriori lavori indispensabili per la sicurezza: manutenzione del verde, pulizia del manto stradale, controlli sulle barriere di sicurezza e i giunti stradali, interventi sugli impianti di sollevamento, illuminazione e telecontrollo, ispezioni sulle strutture lungo il tracciato e ripasso della segnaletica orizzontale.

Grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (Passante e A57-Tangenziale di Mestre), CAV è in grado di chiudere l’intera carreggiata del Passante oggetto dei lavori e di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, sulla A57, con enormi vantaggi per la sicurezza, sia degli operatori che dei viaggiatori, oltre a una maggior scorrevolezza del traffico. Nello specifico, il Passante di Mestre verrà chiuso, esclusivamente in direzione Trieste, dalle ore 22.00 di venerdì 10 maggio alle ore 6.00 di lunedì 13 maggio e il traffico in A4 sarà deviato all’altezza del Bivio A4/A57 a Dolo sulla A57-Tangenziale di Mestre in direzione Venezia.

Durante la chiusura resteranno interdetti in entrata, solo in direzione Trieste e a partire dalle ore 21.30 di venerdì, i caselli di Spinea, Martellago-Scorzè (già dalle 21.00) e Preganziol. Chiusi, sempre dalle 21.30 del 10 maggio e fino a fine lavori, anche gli svincoli in direzione Trieste che immettono sul Passante dalla A57 a Dolo e dalla A27. Sarà invece sempre possibile il transito sul Passante, come pure le entrate dai caselli intermedi, in direzione Milano.

In caso di rallentamenti e incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile. Informazioni in tempo reale anche sul sito www.infoviaggiando.it e la app InfoViaggiando.