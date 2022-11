Giornata contro la violenza sulle donne, gli eventi del 24 e 25 novembre

Giovedì 24 e venerdì 25 novembre il Comune di Treviso promuove una serie di iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. “Passo di donna” è il progetto di Giorgio Bortoli, scultore veneziano, che verrà presentato domani sera, alle ore 18, sotto la Loggia dei Trecento. “Passo di Donna” trae origine dall’opera realizzata nella primavera 2022 dall’artista in collaborazione con gli studenti dell’istituto Politecnico Calzaturiero e della loro insegnante Linda Lipari e presentata successivamente anche al Lido di Venezia nell’ambito della mostra del cinema. “Passo di donna” propone la bellezza e l’eleganza di una scarpa decolleté rossa (realizzata in legno compensato dell’altezza di 2 metri) e introduce uno spazio di riflessione sulla variegata complessità del mondo femminile.

Venerdì 25 novembre, invece, alle ore 9 si terrà un incontro pubblico nel Salone di Palazzo dei Trecento patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti e dal Sindacato Giornalisti Veneto incentrato su “La Narrazione della violenza: il valore delle parole”. Il convegno rappresenta l’appuntamento annuale formativo promosso dal Comune come coordinatore del Tavolo inter-istituzionale di distretto contro la violenza sulle donne. Interverranno la dottoressa Cristina Tonon, Coordinatore dell’Unità Operativa Prevenzione Violenza del Comune di Treviso sul tema del “Fenomeno della violenza e il valore del lavoro di Rete”, la dottoressa Francesca Torri, sostituto procuratore della Repubblica sul “difficile rapporto tra esigenze investigative e interessi della stampa in tema di violenza di genere”, l’avvocato Iside Campagnola del Comitato Media e Minori sulla “narrazione della violenza e la tutela del minore alla luce della Carta di Treviso” e la dottoressa Monica Andolfatto, Segretaria regionale del Sindacato Giornalisti Veneto sul “Manifesto di Venezia, impegno per una informazione che rispetti e promuova la parità di genere al di là degli stereotipi e discriminazioni”.

Venerdì 25, alle ore 20.45, all’Auditorium Stefanini ci sarà lo spettacolo patrocinato da Comune di Treviso e Ulss n.2, “Scioperina”, monologo di e con Francesca Brotto (regia di Francesca Brotto e Tommaso Nardin), il cui ricavato andrà a sostenere i Centri Antiviolenza della Provincia di Treviso.