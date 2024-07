Pastasciutta antifascista in Restera: il ricavato a Medici senza frontiere

Era il 25 luglio del 1943 quando Benito Mussolini venne destituito e arrestato mettendo fine alla dittatura fascista in Italia. La famiglia Cervi, al ritorno dai campi, decise di festeggiare preparando chili e chili di pasta da condividere con i compaesani in piazza a Campegine. Da molti anni l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia) il 25 luglio organizza una grande festa all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia, una festa che si moltiplica in tutta Italia nei giorni vicini alla ricorrenza.

Quest'anno, la sera di mercoledì 24 luglio, la pastasciutta antifascista arriverà anche a Treviso: in programma una lunga tavolata in Restera, in memoria della pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi , all'indomani della caduta di Mussolini, nel luglio del '43. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, l'evento è stato organizzato dalla sezione trevigiana di Anpi e Cgil Treviso. Prenotazioni entro domenica 21 luglio ai numeri indicati nel volantino (foto sopra). Il ricavato della serata andrà a Medici senza frontiere. Organizzazione di Anpi e Cgil di Treviso.