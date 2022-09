Piano anti-zanzara tigre: al via la distribuzione delle pastiglie anti-larvali

Sabato 10 settembre inizierà la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali ai cittadini residenti a Treviso. In occasione dei mercati cittadini verranno allestiti banchetti presidiati dal personale della Protezione Civile. In particolare, si potranno ritirare le confezioni di prodotto dalle ore 9 alle ore 13, al comando di Polizia Locale (lunedì), mercato maggiore di Piazzale Burchiellati (martedì e sabato), piazzale del Cimitero di San Lazzaro (mercoledì), mercato di San Liberale (giovedì), mercato di San Pelajo (venerdì) salvo condizioni meteo avverse.

Alternativamente, in orario pomeridiano, sarà possibile recarsi al Comando di via Castello d?Amore dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19. La distribuzione terminerà il 24 settembre. I cittadini dovranno presentare un documento di identità per attestare la residenza nel territorio comunale. Per quanto riguarda i condomini le pastiglie dovranno essere ritirate dall?amministratore condominiale o da un suo delegato.

L?iniziativa rientra nel nuovo piano di trattamenti straordinari in collaborazione con Ulss n.2 Marca Trevigiana per contrastare efficacemente la diffusione del West Nile virus. In questi giorni sono in corso gli interventi larvicidi. Gli interventi adulticidi, invece, verranno effettuati nei siti sensibili suddivisi in 5 aree territoriali: centro Storico (zona A); Santa Maria del Rovere, Selvana, Fiera (zona B); Chiesa Votiva, San Lazzaro, San Zeno, Sant?Angelo, Sant?Antonino (zona C); Canizzano, San Giuseppe e Santa Maria del Sile (zona D); Santa Bona, San Liberale, San Paolo, Monigo e San Pelaio (zona E).