Controlli con l'etilometro sulle strade della Marca, due patenti ritirate

Nella serata di sabato 21 gennaio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviso, hanno denunciato un 44enne residente nell’hinterland cittadino, gravato da pregiudizi di polizia, poiché sorpreso alla guida della sua autovettura, in ponte Frà Giocondo del capoluogo, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Nella nottata di domenica 22 gennaio, i militari di Villorba hanno denunciato anche un 59enne del luogo, che in via Gritti di Spresiano, alla guida della sua autovettura ed in evidente stato di ebbrezza alcolica, era stato coinvolto in un incidente stradale. Entrambe le patenti sono state ritirate.

Nella mattinata di domenica 22 gennaio, i carabinieri della Stazione di Crocetta del Montello, nel corso di un controllo della circolazione stradale, hanno denunciato un 27enne di Cavaso del Tomba, gravato da pregiudizi penali, trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato, occultato in uno zainetto riposto all’interno della sua autovettura.