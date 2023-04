Gli uomini e le donne dell'aeronautica consegnano uova pasquali ai bimbi delle pediatria

Gli uomini e le donne del 51° Stormo Caccia e del 3° Reparto Manutenzione Aeromobili ed Armamenti dell’Aeronautica Militare hanno dato vita ad un “momento” di solidarietà, consegnando le uova “ Pasqualotto” ai bambini che trascorreranno la Pasqua nei reparti di Pediatria degli ospedali dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, continuando un percorso oramai consolidato da tempo di vicinanza nei confronti dei giovani pazienti. Nei giorni scorsi i militari del 51° Stormo Caccia di Istrana e del 3° RMAA di Treviso hanno donato tante uova colorate Pasqualotto, sostenendo così anche l’Associazione OdV “Cuore e Mani Aperte”, impegnata dal 2001 nell’offrire un aiuto concreto e morale a bambini ed alle loro famiglie presso il presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce.

Al Reparto Pediatrico del Cà Foncello ad accogliere il comandante del 51° Stormo Caccia, Colonnello Pilota Emanuele Chiadroni ed il Direttore del 3° RMAA Colonnello Edoardo Pilone, presenti con le rispettive associazioni solidali “Fondo Elica 51 “e “Calotta” e “Mi so Tuto”, il direttore generale Francesco Benazzi, il direttore Sanitario Stefano Formentini ed il Primario di Pediatria Stefano Martelossi.

«Noi dell’Aeronautica Militare vi siamo riconoscenti per quello che fate per le persone e per i bimbi. Questo nostro gesto è un simbolo per dire all’Ulss 2 che noi ci siamo, per fare squadra e dedicare un pensiero per i piccoli che non potranno passare la Pasqua con le loro famiglie» ha così commentato il Colonnello Chiadroni .

Il Direttore Benazzi ha voluto ringraziare i militari dell’Aeronautica di Istrana e Treviso per la solidarietà e la vicinanza dimostrate che consentono di regalare serenità in un momento di difficoltà. L’attività di quest’oggi conclude così la consegna solidale già iniziata ieri presso il reparto di Pediatria di Castelfranco Veneto e Montebelluna dove la delegazione è stata accolta dalla Primaria, dottoressa Monica COLESSO, dalla Direttrice dottoressa Debora Corazzin, dalle volontarie dell’associazione ABIO. La collaborazione con i militari del 51° Stormo Caccia è stata anche l’occasione per consolidare la sinergia e l’interazione tra l’Aeronautica Militare, che lo scorso 28 marzo ha celebrato il Centenario della sua costituzione, ed il territorio della Marca, un supporto reciproco e continuo nel tempo.