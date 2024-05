Ca' Foncello, supereroi si calano dal tetto e fanno visita ai bimbi della Pediatria

Batman, Spiderman, Iron man e Hulk uniti per regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Ca’ Foncello. Venerdì 10 maggio i supereroi si sono calati dal tetto dell'ospedale di Treviso prima di raggiungere i bimbi in reparto per donare una giornata di svago a loro e alle famiglie.

Un’iniziativa che, anche quest'anno, ha testimoniato l’impegno e il cuore di Anna Marras e Deborah Compagnoni, oltre che degli splendidi volontari che collaborano con le associazioni SuperEroiAcrobatici Odv Ets e Sciare per la Vita. Un'inziativa che ha ricevuto il plauso anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte: «Regalare un sorriso è quanto di più bello e nobile si possa fare soprattutto nei confronti di chi, a causa di una malattia, si trova a trascorrere un momento difficile.I Supereroi rappresentano la forza, la tenacia, la positività e i sogni ma anche la vittoria del bene ed è per questo che siamo felici che siano proprio questi personaggi a donare un momento di gioia».