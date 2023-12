Senza dimora accolti in chiesa, il sindaco: «Serve dialogo e rispetto da parte di tutti»

«Sono a disposizione per un confronto con il comitato dei cittadini, il parroco di santa Maria del Sile e anche il Vescovo per arrivare a una soluzione». Lo ha detto oggi il sindaco Mario Conte a margine di una conferenza stampa questa mattina a Ca' Sugana a riguardo della petizione con cui alcuni parrocchiani hanno promosso una raccolta di firme indirizzata proprio al vescovo contro la decisione di don Giovanni Kirschenr di aprire la chiesa a migranti e senza tetto rimasti fuori dal dormitorio pubblico di via Pasubio e chiedendo che il parroco venga sollevato dal suo incarico e sostituito al più presto.

«E' una situazione che va attenzionata - ha detto il primo cittadino - capisco quelli che sono i timori e le sensibilità dei cittadini così come capisco don Giovanni che ha voluto rappresentare concretamente la sua carità cristiana. Serve dialogo, occorre arrivare ad un confronto vero ma soprattutto è necessario abbassare i toni e rispetto da parte di tutti. Ovviamente io mi metto a disposizione per cercare una soluzione che possa dare una risposta a tutti facendo tornare la serenità a chi giustamente manifesta qualche perplessità e dare risposte anche a quelle persone che sono oggi costrette a vivere in strada».

«Uno dei cantieri che è stato presentato oggi, quello dell'ex Macello - ha proseguito Conte - va esattamente nella direzione di dare accoglienza agli uomini che sono costretti a vivere temporaneamente dei momenti di difficoltà andando oltre la logica della mera ospitalità ma prendendoci veramente cura di loro. Come Amministrazione abbiamo incrementato i posti nel dormitorio e stiamo cercando di trovare anche altre soluzioni».