Ospitalità in chiesa, don Giovanni: «All’inizio l’abbiamo mandato via, ma poi non ce la siamo più sentita»

Dopo giorni di polemiche, il parroco di Santa Maria del Sile, don Giovanni Kirschner, ha scelto di rompere il silenzio di questi giorni carichi di polemiche con una lunga lettera con cui si è rivolto ai propri parrocchiali. Alcuni tra loro, da un'idea dell'associazione "Prima i trevigiani", hanno lanciato una petizione, di dubbio gusto, rivolta alla Diocesi e al Vescovo per invitare il sacerdote a levare le tende. La "pietra dello scandalo" sono stati i senza tetto ospitati in chiesa e in altri spazi parrocchiali, con una convivenza che per alcuni appare sempre più difficile. A far detonare il caso era stata la morte, nel parcheggio dell'Appiani, di Mandeep Singh, migrante indiano stroncato da un infarto nei primi giorni di dicembre. Da li la decisione di don Giovanni di aprire le porte della chiesa a chi è senza un tetto ed era costretto a restare fuori dal dormitorio comunale, al freddo.

«Vorrei cercare di riflettere insieme sul senso di quanto stiamo vivendo dal giorno dell’Immacolata, quando abbiamo cominciato ad accogliere le persone senza dimora in chiesa, in aggiunta a M., che in chiesa ci dormiva già da mesi» spiega don Giovanni nella lunga lettera inviata ai parrocchiani «Il disagio tra gli abitanti del nostro quartiere dovuto alla presenza delle persone senza dimora è ormai di lunga data. Escrementi in giro, persone ubriache o comunque moleste, persone con evidenti problemi psichiatrici che in alcuni casi si sono anche rivelate pericolose: con tutto questo sono anni che abbiamo a che fare. I posti letto nel dormitorio sono sempre stati insufficienti, è mancato un luogo dove poter stare al riparo anche di giorno, il bagno del dormitorio di giorno doveva restare chiuso, quando abbiamo chiamato la Polizia o i Carabinieri per risolvere situazioni pericolose ci sono sempre stati grossi limiti perché le regole che essi devono seguire gli permettono di allontanare le persone solo in casi estremi. Ma la carenza più grave è stata la mancanza di qualcuno che potesse affiancare queste persone per accompagnarle a trovare una sistemazione e una vita migliore. Semplicemente, abbiamo dato loro da dormire e da mangiare, ma senza aiutarle a cambiare la loro situazione. La piccola esperienza che abbiamo avuto quest’estate con P. ci dice invece che anche questo è possibile, almeno con qualcuno».

«Tutti le istituzioni coinvolte dicono che più di così non possono fare. Qualcuno ha continuato a lamentarsi e a brontolare, dando la colpa all’uno o all’altro sperando che così arrivasse qualcuno a risolvere le cose» continua il sacerdote «Molti si sono dati da fare continuando a frequentare queste persone, ad incontrarle, a cercare di aiutarle. Anche i ragazzi che vengono a giocare nel campetto sono stati molto accoglienti, conoscono queste persone per nome, sono stati capaci anche di risolvere pacificamente qualche situazione di tensione e di conflitto. A un certo punto è successo qualcosa: è morto Mandeep all’Appiani. Tutto il male e l’ingiustizia che avvelena questa storia si è scaricata su una persona distruggendola. Potevamo continuare come prima, cercando di tenere questo male distante da noi: in fondo che colpa ne abbiamo noi di abitare a Santa Maria del Sile? Sono loro che son venuti qui a invadere il nostro territorio, quindi che si arrangino. Invece abbiamo scelto di farci carico di una parte di questo male, di portarlo noi, senza chiedere ad altri di farlo».

«Accogliere le persone in chiesa: è tanto che lo facciamo, perché durante la pandemia la chiesa era rimasto l’unico edificio pubblico accessibile a tutti» spiega don Giovanni «Erano stati chiusi i ripari abituali come la stazione dei treni e la sala all’entrata dell’ospedale, che poi non sono stati più riaperti. Così qualcuno ha cominciato a venire a ripararsi in chiesa, di giorno e anche di notte. All’inizio l’abbiamo mandato via, ma poi non ce la siamo più sentita e l’abbiamo lasciato dentro. Adesso ce n’è qualcuno in più: tre-quattro negli spogliatoi e sei in chiesa. E’ chiaro che la chiesa non è un dormitorio: in questo senso non è giusto che le persone dormano lì. Ma noi possiamo pensare di essere giusti in un mondo sbagliato? In una città ricca, piena di alloggi vuoti, che lascia la gente dormire in strada, che lascia la gente morire per strada? Oppure, se preferite, in un mondo profondamente ingiusto, diviso tra ricchi e poveri, dove i poveri cercano di venir fuori dalla miseria mentre i ricchi fanno di tutto per ricacciarli indietro? Ecco, in questo mondo carico di ingiustizie, abbiamo scelto di non restare a guardare, di non dare la colpa agli altri, ma di caricarci noi di un po’ di ingiustizia e se volete anche di colpa. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori (Isaia 53,4)».

«All’improvviso tutto si è risvegliato: petizioni, giornali, televisioni, associazioni, partiti, singoli cittadini, enti e istituzioni. Siamo usciti dalle righe, abbiamo attraversato il confine che divide la “brava gente” dagli scarti della società, ci siamo messi dalla parte sbagliata» conclude il parroco di Santa Maria del Sile «Finché per strada ci stanno e ci muoiono “loro” – gli extracomunitari, i barboni, gli ubriaconi – possiamo permetterci di restare indifferenti. Ma se da quella parte ci vanno i cristiani, i preti, la Chiesa, il mio vicino di casa, il mio parente, allora non posso più fare finta di niente. Mi tocca prendere posizione, mi tocca decidere da che parte stare. Ecco, forse non ce ne rendevamo conto in quei giorni tra il 3 e l’8 dicembre in cui abbiamo maturato questa decisione: oltre che dare riparo a qualche persona è servita anche a risvegliare dal torpore le coscienze, ha costretto molti ad aprire gli occhi e a riconoscere che un problema c’è. Non perché abbiamo accusato qualcuno scaricandogli addosso il nostro disagio, ma perché ce ne siamo caricati noi. Facendo i turni per dormire in sacrestia, svegliandoci presto per preparare e portare la colazione, lasciandoci invadere uno spazio per noi così prezioso come la nostra chiesa, nella quale a volte entrando si sente l’odore di chi ci ha dormito dentro, l’odore delle pecore come lo chiama Papa Francesco. Questo stile è molto cristiano, è lo stile di Gesù che non ha buttato la croce addosso agli altri, ma l’ha portata lui. Non è una scelta di passività o sottomissione, perché proprio questa scelta di non scaricare i guai addosso agli altri ma di tirarceli addosso noi, ci ha consentito di metterli sotto gli occhi di tutti e di provocare chi ha più mezzi di noi a trovare soluzioni più adeguate».

L’estrema destra contro il parroco: «Il sindaco decida da che parte stare»

«E’ divenuto pubblicamente evidente nelle ultime ore ciò che, in realtà, già si sapeva rispetto alla raccolta di firme per l’allontanamento del parroco di Santa Maria del Sile: la “petizione” è sostenuta dall’associazione “Prima i trevigiani”, che esprime notoriamente posizioni politiche di estrema destra. Si tratta, insomma, di una iniziativa i cui contorni non si limitano certo alla presunta “protesta popolare” dei parrocchiani di Santa Maria del Sile ma che si inserisce in una delle tradizionali “linee” della destra trevigiana, il “No all’accoglienza”» così in una nota si è espresso Gigi Calesso, Coalizione Civica per Treviso «A questo punto il Sindaco Conte, a mio avviso, non può più rifugiarsi nella “mediazione”, nella volontà di “trovare un accordo che soddisfi tutti” ma dovrebbe dire chiaramente da che parte sta, se condivide le ragioni dell’umanità, dell’impegno per lenire la sofferenza delle persone o quelle dell’estrema destra cittadina. Non può essere “equidistante” il Sindaco che ha assicurato l’impegno dell’amministrazione comunale perché nessun senzatetto sia costretto a dormire all’addiaccio, nel parcheggio della “cittadella” o all’esterno del dormitorio di via Pasubio».

«Non può essere equidistante il Sindaco che ha assicurato al Prefetto il proprio contributo alla creazione di una “rete” di soggetti pubblici e privati che concorrano ad affrontare il problema dell’emergenza casa nel nostro territorio» continua Calesso «Come potrebbe essere equidistante tra chi lavora concretamente per affrontare il problema e chi vuole “allontanare” i protagonisti di questo impegno? Spero che non gli faccia velo nel prendere una posizione chiara sulla questione il fatto che l’associazione in questione ha espresso due consiglieri comunali eletti nella lista di Fratelli d’Italia. Di fronte al fatto che la raccolta di firme contraddice tutte le sue affermazioni in materia di soluzione dei problemi sociali della città, mi pare che il Sindaco dovrebbe far prevalere queste ragioni su quelle di alcuni consiglieri di maggioranza e schierarsi senza riserve dalla parte del parroco di Santa Maria del Sile».