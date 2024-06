Piano asfaltature al via: «Dal Put ai quartieri interventi per 1,5 milioni di euro»

Inizierà mercoledì 19 giugno il piano asfaltature 2024 del Comune di Treviso: primo intervento in via Brunelleschi per ripristinare la pavimentazione stradale danneggiata dal maltempo di questi ultimi mesi. I lavori di riqualificazione interesseranno un’estensione di circa 25 chilometri di strade su una superficie di 130mila metri quadrati.

I tratti stradali interessati dagli interventi riguardano sia strade a elevata percorrenza che strade locali residenziali: cantieri localizzati sul Put da Porta Carlo Alberto allo stadio e da Varco Manzoni a viale Cacciatori, in via Callalta da via Borin a via Don Milani, in viale Brigata Marche da via Zanella a confine comunale, in via Santa Bona Nuova, in via Fossaggera, in via Sant'Angelo, via Pisa, via Aquileia, via Oderzo, nel quartiere di San Zeno, San Paolo in via Garbizza, via Risorgimento, via delle Absidi, via Bagatino, via Montello e in viale Pasteur. Le ditte esecutrici saranno, relativamente ai lavori eseguiti dal Comune, la Pama Srl di Villorba e la Geovie Srl di Auronzo di Cadore.

I commenti

«I lavori verranno effettuati in coordinamento con gli altri enti gestori dei sotto servizi e delle infrastrutture pubbliche così da garantire la massima efficienza operativa - spiega l’assessore alle Opere pubbliche, Sandro Zampese -. Consisteranno sostanzialmente nella fresatura del manto di usura esistente, nel rialzo e nella sostituzione dei chiusini stradali e nella realizzazione della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. Inoltre sempre durante i mesi estivi vi saranno interventi per riqualificare marciapiedi dissestati ed eliminazione barriere architettoniche».

«Abbiamo voluto programmare una serie di interventi per un investimento totale di 1,5 milioni di euro che vanno a porre rimedio ai danni delle precipitazioni che hanno caratterizzato l’inverno e la primavera - conclude il sindaco Mario Conte -. Interverremo in centro storico e nei quartieri secondo un programma definito che considera anche la presenza di cantieri e la viabilità. Ringrazio l’assessore Sandro Zampese e il settore Lavori pubblici che ha dato subito seguito a questa necessità che guarda all’accessibilità e alla sicurezza stradale, visto che verranno ripristinati anche i marciapiedi».