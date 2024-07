Supermercato e albergo alle Stiore, il Comune: «Piano introdotto dalla Giunta Manildo»

L’assessore all’Urbanistica di Treviso, Andrea De Checchi, è dovuto intervenire venerdì 5 luglio dopo la polemica sollevata sul Piano di lottizzazione "Cattaneo", recentemente adottato dall'amministrazione comunale e che prevede la realizzazione di un nuovo supermercato e di un albergo fino a cinque piani nella zona tra il cavalcavia di San Giuseppe e le Stiore.

«Ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti onde evitare che vengano riportate notizie inesatte, peraltro strumentalizzate da una sinistra trevigiana che dimostra ancora una volta una scarsa propensione alla lettura delle carte - esordisce De Checchi -. Innanzitutto, questo piano non è stato introdotto dall'attuale amministrazione ma era già presente nel piano urbanistico generale del 2018, quando fu approvato il primo Piano degli Interventi del Comune di Treviso. L'Amministrazione comunale ha guidato poi la progettazione dei privati che intendono realizzare il piano (un loro diritto), indirizzandoli verso una riduzione della volumetria massima prevista. Grazie alla nostra Amministrazione verrà edificato il 75% del volume massimo consentito. Inoltre, il piano include importanti opere pubbliche, come il completamento della pista ciclabile lungo via Cattaneo fino a viale della Repubblica e la costruzione di una rotatoria all'incrocio con viale Montegrappa». Poi aggiunge: «Il Piano "Cattaneo" prevede una presenza minima di spazi commerciali: tre quarti dei volumi sono destinati a una struttura ricettiva. Il restante quarto è riservato a un negozio con una superficie di vendita molto inferiore ai 1.500 metri quadrati. Ciò che è importante sottolineare è in città torna l'interesse per le strutture alberghiere, situate in una posizione strategica tra l'aeroporto e il centro città - chiude De Checchi -. Inoltre, chi realizza il piano sarà chiamato a realizzare importanti opere pubbliche a beneficio della comunità».

Il commento

Alle parole dell'assessore De Checchi ha replicato a stretto giro Marco Zabai del Pd di Treviso: «Cazzuola e carrello: ormai è la giunta del cemento commerciale. L'approvazione del Piano di Lottizzazione Cattaneo completa un altro tassello del modello di governo del territorio dell’amministrazione Conte, dove cemento e grande distribuzione organizzata la fanno da padrone. Siamo stufi di sentire la giunta trincerarsi dietro il dito di “rispettare i diritti edificatori acquisiti” per giustificare l’ennesimo esempio di consumo di suolo per fini commerciali, e ricettivi. Bisogna mettere un freno ai rinnovi automatici dei piani attuativi che non rispecchiano più i bisogni del nostro territorio. I progetti vanno ridiscussi sia in termini di impatto ambientale, puntando alla riduzione massima delle superfici che verranno impermeabilizzate, sia affinché il beneficio pubblico venga aumentato considerevolmente» conclude Zabai.