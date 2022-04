Treviso, al via il piano anti-zanzare per il 2022

Inizierà lunedì 2 maggio con i primi interventi larvicidi nelle caditoie il piano di disinfestazione dalle zanzare voluto dall’Amministrazione comunale di Treviso. Da quest’anno il trattamento, disposto con ordinanza del sindaco Mario Conte, verrà ampliato a tutte le principali specie, oltre alla più tipica aedes albopictus (zanzara tigre), la cui diffusione è favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia. Il programma prevede una serie di interventi in base alla zonizzazione del territorio oltre al coinvolgimento dei privati allo scopo di prevenirne la proliferazione attraverso la distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali, effettuata a titolo collaborativo e divulgativo.

La distribuzione ai cittadini residenti nel territorio comunale (muniti di documento di identità che attesti la residenza) avverrà in occasione del mercato cittadino centrale (Varco Manzoni) presso gli appositi stand allestiti dal Comune di Treviso o in caso di maltempo nella sede della Polizia Locale di via Castello d’Amore nelle giornate di martedì 3 maggio, sabato 7 maggio, martedì 10 maggio, sabato 14 maggio, martedì 17 maggio, sabato 21 maggio, martedì 24 maggio, sabato 28 maggio, martedì 31 maggio, sabato 4 giugno dalle ore 9 alle ore 14.

Il programma degli interventi larvicidi si svolgerà secondo il seguente schema: ZONA A (Centro Storico): 2 maggio, 6 giugno, 11 luglio, 16 agosto, 19 settembre; ZONA B (Santa Maria del Rovere, Selvana, Fiera): 3 maggio, 7 giugno, 12 luglio, 17 agosto, 20 settembre; ZONA C (Chiesa Votiva, San Lazzaro, San Zeno, Sant’Angelo, Sant’Antonino): 4 maggio, 8 giugno, 13 luglio, 18 agosto, 21 settembre; ZONA D (Canizzano, San Giuseppe e Santa Maria del Sile): 5 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 19 agosto, 22 settembre. ZONA E (Santa Bona, San Liberale, San Paolo, Monigo e San Pelaio): 6 maggio, 10 giugno, 15 luglio, 22 agosto, 23 settembre.

Gli interventi di disinfestazione adulticida su parchi e giardini si svolgeranno dal 27 al 30 giugno e dal 23 al 26 agosto su parchi e giardini pubblici e dal 5 all’8 settembre nelle aree verdi delle scuole.