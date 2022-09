Centinaia di giovani in piazza Borsa per ballare hip hop, controlli in tutto il centro storico

Treviso è stata invasa, stavolta pacificamente, dai ragazzi nel primo sabato pomeriggio in cui è entrata in azione la task force delle forze dell'ordine che ha presidiato la città. In piazza Borsa, ad animare centinaia di giovani, ci ha pensato il gruppo di ballo hip hop della Puppets family: in un clima di festa i ragazzi hanno affollato la piazza, sotto lo sguardo delle forze dell'ordine. Almeno 500 i giovani arrivati in città, alcuni dei quali accompagnati dai genitori che hanno evidentemente accolto gli appelli del sindaco. Si è registrata una sola sanzione emessa nel corso del pomeriggio, a carico di un 25enne trovato in possesso di una bevanda alcolica. Per il resto nessuna criticità, nessuna rissa, nessuna intemperanza.