Vandalizzata auto parcheggiata vicino a piazza Vittoria

Vandali in azione, nella tarda serata di sabato, nei pressi di piazza Vittoria, nel cuore del centro storico di Treviso. A finire nel mirino è stata una Bmw di proprietà di un trevigiano che ha trovato danneggiati sia il tettuccio come il cofano del veicolo con evidenti ammaccature. Dai segni, segnala il lettore, sembrerebbe che qualcuno sia salito sulla vettura. I danni ammontano a qualche migliaia di euro. Il proprietario dei veicolo ha chiesto alle forze dell'ordine che vengano controllati i video dei sistemi di videosorveglianza comunali per poter identificare i responsabili del gesto.