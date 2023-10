Critiche al vaccino anti-Covid, il dottor Gasparoni radiato dall'Ordine dei medici

"Radiato oggi dall'ordine del medici di Treviso per aver cercato di affermare Verità Clinica e attenzione ad una prevenzione tossica. Ho ricevuto educazione da mio Padre, Gino Pasin, Valentino Giacomin. Come allora, segretario Pro Loco, facevo testimonianza. Non ho alcun problema ad abbandonare ciò che ho amato, la Medicina. La Vita offre molti spazi di Libertà. Ma i medici dell'ordine dei Medici di Treviso sono delinquenti!": è con questo post al vetriolo, pubblicato lunedì scorso sulla sua pagina Facebook, che il medico trevigiano Pietro Gasparoni ha pubblicamente annunciato la decisione dell'Ordine dei medici di Treviso che ha sancito la sua radiazione.

L'endocrinologo 74enne, in passato in servizio anche presso l'ospedale di Castelfranco Veneto, ha pagato le legittime critiche al vaccino anti-Covid, posizioni espresse con forte determinazione anche via social e senza risparmiare attacchi anche ad altri colleghi. Il caso che ha portato Gasparoni al centro della cronaca è quello riguardante il suo allontanamento, avvenuto nell'agosto 2022, dalla clinica privata "Centro di medicina": la decisione dell'azienda di Vincenzo Papes dipese da una lettera, con carta intestata della struttura, che lo stesso medico aveva inviato ai propri pazienti per sconsigliare la quarta dose del vaccino anti-Covid-19. L'endocrinolo ha sempre negato questa circostanza, sostenendo che quel documento fosse in realtà un fotomontaggio e che il logo del Centro di medicina fosse stato aggiunto in seguito.

La decisione dell'Ordine dei medici, non ancora esecutiva (e fatta trapelare ad un quotidiano prima che lo stesso medico conoscesse l'esito del suo stesso processo), non è comunque ancora definitiva: se il dottor Gasparoni presenterà ricorso al Ministero della salute potrà infatti continuare ad esercitare. «Continuo a fare il medico negli ambulatori di Zero Branco e Valdobbiadene» ha spiegato lo stesso Gasparoni sulla sua pagina Facebook «Mi viene consentito, anche se radiato, fino a 30 giorni dopo la pubblicazione delle motivazioni della radiazione. Poi farò contestazione ad una commissione nazionale e potrò continuare a fare ciò che so fare e mi piace fare». E sulla definizione di "delinquenti" riferito all'Ordine ha voluto sottolineare: «Ho usato la parola delinquenti non volendo riferirmi ai singoli, ma ad un sistema giuridico e sociale che ha commesso un delitto (cos'è, se non altro, il non voler dire che le morti giovanili sotto i venti anni sono aumentate di otto volte dopo il v . . . no?). L'ordine dei medici di Treviso ha fatto l'unica cosa che poteva fare. Ne ero consapevole ».