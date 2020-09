Palestra e aule aggiuntive, inaugurato il nuovo edificio del collegio Pio X

Erano presenti il governatore del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Treviso, Mario Conte, ed il Vescovo, monsignor Michele Tomasi, oltre alle maggiori cariche civili e militari della città, in occasione dell'inaugurazione del nuovo edificio scolastico del Collegio vescovile Pio X di Treviso. Il taglio del nastro nella mattinata di oggi, 3 settembre. I lavori sono stati realizzati a tempo di record, nonostante l’interruzione per la pandemia dovuta al Covid-19, fornendo nuovi locali proprio nel massimo bisogno per l’avvio di questo anno scolastico. Si tratta di un immobile da 5.000 mq su due piani: una palestra, sette aule, sala insegnanti e un punto di ristoro dove saranno accolti i bambini della scuola Primaria; l’intervento ha avuto un costo di circa 2 milioni di euro. Il Collegio, che proprio quest’anno celebra il proprio secolo di vita, attualmente conta 1.490 studenti dai 2 anni ai 18, e circa 200 dipendenti.

«Si dice che quando apre una scuola chiude un carcere -ha commentato il governatore Luca Zaia- E' vero e quindi oggi è stata una giornata di festa particolare. Le scuole paritarie svolgono una funzione fondamentale: nel Veneto 90.000 bambini tra zero e sei anni resterebbero senza scuola, e Roma risparmia 200 milioni l'anno. Complimenti quindi a questa progettualità che guarda al futuro!».